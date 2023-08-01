В Нижнетавдинском районе открыли памятник участникам СВО

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Памятник Нижнетавдинским участникам специальной военной операции торжественно открыли на территории мемориального комплекса в Нижней Тавде 19 августа. Участие в церемонии принял губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Почти 80 лет назад наши деды и прадеды победили коричневую чуму. Почти 15 тысяч жителей Нижнетавдинского района ушли на фронт. Каждый третий из них не вернулся. Участники Великой Отечественной войны думали, что следующее поколение будет жить в мире. Но, видимо, не все в мире выучили уроки истории: неонацизм вновь поднял голову при поддержке западных кураторов. Именно поэтому наш президент принял решение о начале специальной военной операции, чтобы защитить нашу родину от этой заразы, чтобы спасти жизнь людей,которые говорят на русском языке, любят Россию и хотят быть вместе с ней. И сегодня, как и 80 лет назад, наши земляки, в в том числе жители Нижнетавдинского района принимают участие в специальной военной операции", – рассказал глава региона.

Он добавил, что держит связь с командирами подразделений, где служат жители Тюменской области. Они постоянно говорят о мужестве и героизме воинов-сибиряков.

"В наше время среди земляков есть ребята, которые героически погибли, защищая нас с вами. Сегодня, в день празднования столетия Нижнетавдинского района, открываем памятник в честь тех, кто положили за нас жизнь, не вернулись с полей сражения. Мы всегда будем помнить этих людей, также как мы помним ветеранов Великой Отечественной войны. Вечная слава и память!", – сказал Александр Моор.

Право снять мантию с памятника в честь нижнетавдинцев-участников СВО предоставили председателю Нижнетавдинского отделения ветеранов-пограничников Тюменской области Михаилу Селивестрову и действующему участнику специальной военной операции Владиславу. Уроженец села Елань сейчас находится в отпуске. "Я рад, что в нашем районе будет стоять такой памятник. Практически все мои друзья уехали на специальную военную операцию. Мы морально поддерживаем друг друга, помогаем друг другу, если тяжело, общаемся. Живем одной семьей", – отметил Владислав.

Местные жители и почетные гости почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

Инна Пахомова