Певица Пелагея поздравила тюменцев с Днем области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Певица Пелагея выступила на праздничном концерте в честь Дня области на площади 400-летия Тюмени 20 августа. Событие завершает празднование 79-летней годовщины со дня образования региона.

Перед выступлением артистки к жителям обратился в видеопоздравлении губернатор Тюменской области Александр Моор. Он отметил, что в регионе развивают экономику, социальную и другие сферы, помогают тем, кто нуждается в поддержке, делают все, чтобы поддержать бойцов на спецоперации.

"Тюменская область - земля больших людей, людей с широкой и открытой душой, отзывчивых и с добрым сердцем, искренне любящих свой регион и Отечество. Нас объединяет общий дом, это наша область. Вместе мы работаем на ее благо. Убежден, наш сибирский характер, наш труд, наша вера в победу помогут преодолеть все сложности и добиться успеха. Желаю всем здоровья, счастья, удачи, веры в себя, в наш регион и нашу страну. С праздником", - сказал глава области.

Пелагея также от всего вокально-инструментального ансамбля поздравила зрителей с днем рождения региона.

"Одна из крупнейших областей страны невероятно богата природными ресурсами, но я настаиваю на том, что самый главный ресурс – это люди. Вы самые замечательные. Будьте счастливы, здоровы и мы в свою очередь будем признаваться в любви своей Родине", - сказала певица.

Тюменцы и гости города спели вместе с артисткой песню "Конь" группы "Любэ", "Деревня", "Горилку", "Казак", "Валенки" и другие.

Празднование 79-летней годовщины со дня образования Тюменской области стартовало с выступления группы "Иванушки International" 14 августа. За неделю различные площадки посетили более 150 тыс. человек.

Виктория Макарова