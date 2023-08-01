559 экстренных вызовов приняли тюменские диспетчеры скорой помощи за выходные

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 35 жителям Тюмени и Тюменского района потребовалась помощь врачей и фельдшеров скорой за минувшие выходные с 19 по 20 августа, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Диспетчеры приняли 559 вызовов в экстренной форме, остальные поступили в неотложной. В стационары были доставлены 474 пациента.

Также за этот период с 8 до 20 часов диспетчеры передали в поликлиники 540 вызовов. Во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и т. д.

Всего врачи оперативного отдела проконсультировали 69 человек по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.