Взрослый и ребенок пострадали в аварии на трассе Тюмень - Курган
Происшествия, 13:20 23 августа 2023
| Фото: противопожарная служба Тюменской области
Два человека, взрослый и ребенок, пострадали в ДТП с участием двух машин на 158 км трассы Тюмень - Курган утром 23 августа, сообщает противопожарная служба Тюменской области.
По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершал обгон, не справился с управлением и вылетел в кювет.
Пожарные отдельного поста № 127 с. Червишево на месте аварии оперативно отключили автомобильный аккумулятор.
| Фото: противопожарная служба Тюменской области