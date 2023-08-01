Взрослый и ребенок пострадали в аварии на трассе Тюмень - Курган

| Фото: противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

Два человека, взрослый и ребенок, пострадали в ДТП с участием двух машин на 158 км трассы Тюмень - Курган утром 23 августа, сообщает противопожарная служба Тюменской области.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершал обгон, не справился с управлением и вылетел в кювет.

Пожарные отдельного поста № 127 с. Червишево на месте аварии оперативно отключили автомобильный аккумулятор.