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Взрослый и ребенок пострадали в аварии на трассе Тюмень - Курган

Происшествия, 13:20 23 августа 2023

противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

Два человека, взрослый и ребенок, пострадали в ДТП с участием двух машин на 158 км трассы Тюмень - Курган утром 23 августа, сообщает противопожарная служба Тюменской области.

По предварительным данным, водитель одного из автомобилей совершал обгон, не справился с управлением и вылетел в кювет.

Пожарные отдельного поста № 127 с. Червишево на месте аварии оперативно отключили автомобильный аккумулятор.

противопожарная служба Тюменской области | Фото: противопожарная служба Тюменской области

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