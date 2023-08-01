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Больницам и поликлиникам упростили госзакупку лекарств и продуктов лечебного питания

Общество, 17:19 24 августа 2023

ИА "Тюменская линия"

Постановление для упрощения госзакупок медицинских изделий и продуктов лечебного питания пациентам с тяжёлыми заболеваниями утвердило правительство РФ. Больницы и поликлиники смогут закупать медицинские изделия и продукты лечебного питания по конкретным торговым наименованиям – без обязанности учитывать возможные эквиваленты, как это требуется в общем порядке при госзакупках.

По информации кабмина, принятое решение позволит упростить и ускорить закупочные процедуры, чтобы оперативно обеспечивать медицинскими изделиями и лечебным питанием нуждающихся в них людей. Речь идёт о госзакупках медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, которые нужны конкретным пациентам по медицинским показаниям. Например, при индивидуальной непереносимости тех или иных компонентов или по жизненным показаниям.

Новым постановлением предусмотрено, что заявление о включении медизделия или специализированных продуктов в перечень смогут направлять в Минздрав РФ региональные органы здравоохранения, их главные внештатные специалисты, а также медицинские организации, в которых оказывается помощь конкретному пациенту.

Рассматривать заявление будет специальная межведомственная комиссия, в состав которой войдут представители Минздрава, Минпромторга, Федеральной антимонопольной службы, Росздравнадзора и Роспотребнадзора. При этом будет учитываться соответствующее заключение профильного главного внештатного специалиста.

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# больницы , здравоохранение , лекарства , поликлиника , Правительство РФ

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