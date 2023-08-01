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Два человека пострадали в столкновении автобуса с легковушкой в Тюмени

Происшествия, 20:16 24 августа 2023

Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Тюмени около 17 часов 24 августа.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, по предварительным данным, на ул. Широтной водитель легкового Lifan при выполнении разворота, не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ 2-го маршрута, двигавшемуся во встречном направлении.

В результате ДТП обратились за медпомощью два пассажира автобуса - 42-летняя женщина и еë 12-летняя дочь.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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