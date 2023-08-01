Два человека пострадали в столкновении автобуса с легковушкой в Тюмени
Происшествия, 20:16 24 августа 2023
Два человека пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Тюмени около 17 часов 24 августа.
Как сообщает ГИБДД Тюменской области, по предварительным данным, на ул. Широтной водитель легкового Lifan при выполнении разворота, не уступил дорогу автобусу ЛиАЗ 2-го маршрута, двигавшемуся во встречном направлении.
В результате ДТП обратились за медпомощью два пассажира автобуса - 42-летняя женщина и еë 12-летняя дочь.
Обстоятельства происшествия выясняются.