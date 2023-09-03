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Инвестпроекты на 36 миллионов рублей реализуют в Викуловском районе

Общество, 17:03 03 сентября 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Шесть инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, сервисных и социально-бытовых услуг, с помощью которых предусматривается создание 15 рабочих мест, реализуется в Викуловском районе. Объем инвестиций составляет 36 млн рублей.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в администрации Викуловского района.

"В 2022 году в район пришел крупный инвестор ЗАО "Племзавод — Юбилейный", который на территории Коточиговского сельского поселения построил и ввел в эксплуатацию пункт обслуживания обработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Было создано 18 рабочих мест, вложено 170 млн рублей", — добавили в администрации.

Инвестиционный потенциал района представлен наличием свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, водных биоресурсов, инвестиционных площадок.

Инна Пахомова

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# Викуловский район , инвестиционные проекты

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