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Сбер профинансировал строительство жилого комплекса "Крылья" в с. Горьковка Тюменского района

Экономика, 17:09 28 августа 2023

Сбер рендер проекта ООО СЗ "Светлый" | Фото: Сбер

Западно-Сибирское отделение Сбербанка профинансировало строительство жилого комплекса "Крылья" в с. Горьковка Тюменского района. Банк выделил ООО СЗ "Светлый", входящей в группу компаний "Паритет девелопмент", более 800 млн рублей. Денежные средства направлены на строительство первой очереди, состоящей из 3 домов.

Финансирование строительства жилого комплекса "Крылья" предусматривает использование счетов эскроу. Срок сдачи объекта запланирован на 1 квартал 2025 года.

Александр Исаев, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Сотрудничество Сбера с группой компаний "Паритет девелопмент" началось в 2020 году, и оно успешно продолжается. Благодаря проектному финансированию в селе Горьковка будет построено более 15 тысяч квадратных метров жилья, где будут располагаться 244 квартиры. Сбер совместно с застройщиками улучшает жизнь людей, создавая эстетическое, функциональное и доступное жилье не только в областной столице, но и населенных пунктах района".

ЖК "Крылья" располагается в загородном поселке Горьковка в 18 минутах езды от города Тюмени. Проект предусматривает четырехэтажные дома. Рядом с жилым комплексом есть вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни. Проектная документация располагается на сайте наш.дом.рф.

ПАО Сбербанк

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# жилой комплекс , Сбер

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