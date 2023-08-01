О требованиях земельного законодательства расскажут жителям Ишима

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Телефонные консультации по вопросам соблюдения требований земельного законодательства проведет Росреестр Тюменской области 30 августа.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, с 10 до 12 часов специалисты проконсультируют жителей Ишима, Ишимского, Абатского, Викуловского, Казанского, Сладковского и Сорокинского районов по телефону 8 (34551) 6-04-23.

На вопросы ответит заместитель начальника Ишимского межмуниципального отдела Андрей Клюев. В рамках консультаций заинтересованные лица смогут узнать, что такое профилактический визит, "невидимый надзор", на кого распространяется мораторий на осуществление проверок, как самому проверить себя на предмет имеющихся нарушений земельного законодательства, по каким телефонам и где можно получить дополнительную информацию и другие вопросы.