Тюменских предпринимателей приглашают на выставку в Астану

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменских предпринимателей приглашают на промышленную выставку "Иннопром. Казахстан" 2023 года, которая пройдет в Астане Республики Казахстан с 25 по 27 сентября, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Мероприятие будет интересно предпринимателям, работающим в таких сферах, как: транспортное машиностроение; авиационное машиностроение; энергетическое машиностроение; химическая промышленность; металлургия; промышленные IT; станкостроение.

Добавим, "Иннопром. Казахстан" - перспективная площадка для развития торгово-экономических отношений, открытия новых рынков сбыта, поиска партнеров, заказчиков и поставщиков и глобального обмена опытом с представителями стран ЕАЭС, Пакистана, Турции, Индии, Азербайджана и другими.

По вопросам участия можно обратиться по телефонам: +7(982)903-53-55; +7(952)684-93-17.