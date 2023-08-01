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"Транснефть – Сибирь" провела плановое пожарное учение в резервуарном парке

Экономика, 19:40 30 августа 2023

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

"Транснефть – Сибирь" провела плановое пожарно-тактическое учение в резервуарном парке нефтепродуктоперекачивающей станции "Тюмень" в Тюменской области.

Целью учений является проверка готовности персонала НППС "Тюмень" и дежурного караула 127-й пожарной части ФГБУ "4 отряд ФПС ГПС по Тюменской области (договорной)" к ведению действий по тушению пожаров в резервуарном парке и ликвидации ЧС, отработке навыков и их совершенствование.

По сценарию учений в резервуаре объемом 5000 куб. м произошел условный взрыв паровоздушной смеси. В результате чего стенки емкости "деформировались", и произошел условный выход нефти в каре резервуара и ее "возгорание". Автоматические системы пенотушения и системы орошения "горящего" и близстоящих резервуаров вышли из строя. Возникла угроза распространения "пожара" на соседние емкости.

Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

На место в расчетное время прибыл дежурный караул127-й пожарной части, а также добровольная пожарная дружина предприятия – всего 30 человек и 7 единиц пожарной техники. С территории объекта эвакуировано 50 человек – работники станции, не задействованные в тушении пожара, и сотрудники подрядных организаций.

Участники тренировочного мероприятия провели боевое развертывание пожарной техники и выполнили подачу огнетушащих веществ. Тушение осуществлялось комбинированным способом: условная подача пены через переносные лафетные стволы в каре резервуара и сверху резервуара с использованием пожарного пеноподъемника. Охлаждение стенок резервуара производилось при помощи переносных лафетных стволов. Условный пожар в резервуарном парке НППС "Тюмень" был оперативно ликвидирован. Комиссия отметила слаженность действий участников тренировочного мероприятия.

Проведение пожарно-тактических учений с персоналом подразделений и служб акционерного общества "Транснефть – Сибирь" является важной составляющей в обеспечении пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах предприятия, обеспечивая при этом защиту жизни и здоровья работников и населения.

Григорьева Елена

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# Транснефть-Сибирь , учения

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