Больничные на 3,3 млрд рублей оплатили тюменцам с начала года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 300 тыс. больничных листов оплатило отделение Социального фонда России по Тюменской области в 2023 году. На это направили порядка 3,3 млрд рублей.

Назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности можно отследить в режиме реального времени в личном кабинете на портале госуслуг или в приложении "Социальный навигатор".

Размер выплаты зависит от трудового стажа и среднего заработка сотрудника. При страховом стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100 % среднего заработка работника, при стаже от 5 до 8 лет — 80 %, при стаже до 5 лет — 60 %.

Первые три дня больничного оплачивает работодатель из собственных средств, последующие дни — отделение Социального фонда России.

Если работник ухаживает за больным членом семьи, находится на карантине, проходит протезирование или долечивается в санатории, пособие выплачивается за счет средств ОСФР с первого дня, сообщает отделение СФР по Тюменской области.