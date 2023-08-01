  • 31 августа 202331.08.2023четверг
  • USD95,9283
    EUR104,4496
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северо-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Больничные на 3,3 млрд рублей оплатили тюменцам с начала года

Общество, 12:25 31 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 300 тыс. больничных листов оплатило отделение Социального фонда России по Тюменской области в 2023 году. На это направили порядка 3,3 млрд рублей.

Назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности можно отследить в режиме реального времени в личном кабинете на портале госуслуг или в приложении "Социальный навигатор".

Размер выплаты зависит от трудового стажа и среднего заработка сотрудника. При страховом стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности составит 100 % среднего заработка работника, при стаже от 5 до 8 лет — 80 %, при стаже до 5 лет — 60 %.

Первые три дня больничного оплачивает работодатель из собственных средств, последующие дни — отделение Социального фонда России.

Если работник ухаживает за больным членом семьи, находится на карантине, проходит протезирование или долечивается в санатории, пособие выплачивается за счет средств ОСФР с первого дня, сообщает отделение СФР по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# больничный лист

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 31.08.2023Свежую клубнику, микрозелень и сок из проростков пшеницы продегустируют гости фестиваля "Тюменская осень"
13:53 31.08.2023Конек-Горбунок и Царь-девица украсили Ершовский бульвар в Ишиме
13:09 31.08.2023Тюменский психолог не рекомендует отдавать в школу детей младше 7 лет
12:58 31.08.2023В Тюменском районе обновили библиотеку поселка Богандинский