В Тюменском районе обновили библиотеку поселка Богандинский

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Библиотеку №1 обновили по модельному стандарту в п. Богандинский Тюменской области. Книжный фонд библиотеки составляет 23 тыс. экземпляров. Работают клубы по интересам, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В библиотеке планируют проводить конференции, беседы, встречи, практикумы. Для этого есть интерактивное оборудование и функциональное пространство: читальный зал, выставочная зона, места для групповой и индивидуальной работы, игровая.

Добавим, в Тюменской области по модельному стандарту обновили 11 библиотек. Это позволит увеличить посещаемость в среднем на 70%. В 2023 году в регионе будет открыта еще одна библиотека – в Тобольске.