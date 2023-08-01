Александр Моор посетил племенной репродуктор в Юргинском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Племенной репродуктор по производству яиц птицы (бройлеров) в Юргинском районе осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в муниципалитет 31 августа.

Репродуктор открыли в 2019 году, здесь содержат племенных кур и петухов, получают от них яйцо для инкубаторов. Производство имеет замкнутый цикл. Комбикорм для птиц производят в Голышманово. Там же выпускают готовую продукцию – бройлеров. На сегодня в племрепродукторе содержится 288 тыс. голов птиц.

Инвестор создал более 180 рабочих мест, для сотрудников построили 22 благоустроенных дома.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отметим, инвестпроект по строительству современного комплекса по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год реализован в Голышмановском округе и Юргинском районе. По словам председателя совета директоров группы компаний "РУСКОМ" Темури Латария, объем вложений превысил 8,5 млрд рублей.

Ранее значимость проекта для региона подчеркнул депутат Тюменской облдумы Юрий Конев. По его словам, предприятие по выращиванию бройлера не только занимается производством мяса, одна из основных задач - производство яйца. "Это позволяет обеспечить инкубационным яйцом и собственное производство, и продавать его в другие компании", - считает депутат.

Добавим, 31 августа в ходе рабочей поездки в Юргинский район Александр Моор посетит также одно из самых крупных фермерских хозяйств муниципалитета, а также осмотрит новый парк, где ведется благоустройство.

Анжела Лебедева