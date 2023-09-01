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Тюменские старшеклассники начнут изучать основы финансовой грамотности

Общество, 17:10 01 сентября 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Преподавание финансовой грамотности стало обязательным в 10–11 классах всех российских школ с 1 сентября 2023 года. Это закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах среднего общего образования, которые были разработаны при участии Банка России, сообщает Отделение Уральского главного управления ЦБ РФ по Тюменской области.

"Отдельного предмета в школах не появится. Элементы финансового просвещения будут интегрированы в обязательные общеобразовательные предметы – алгебру, информатику и обществознание", – отмечено в сообщении.

На уроках обществознания ученики 10–11 классов узнают о финансовом рынке, финансовых технологиях, причинах и последствиях инфляции, налоговой системе и бюджетном регулировании. На алгебре - научатся решать задачи разных типов, например, на расчет процентов по вкладам с учетом инфляции и капитализации, размера страхового возмещения, а также прикладные задачи социально-экономического характера. Важной частью обучения станет тема личных финансов и защиты от финансовых мошенников.

Приобретенные знания и навыки помогут молодым людям ориентироваться в мире финансов, безопасно и взвешенно использовать финансовые продукты и услуги.

В 1–9 классах преподавание основ финансовой грамотности стало обязательным с начала предыдущего учебного года. Оно ведется на уроках математики, информатики, окружающего мира, обществознания и географии.

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