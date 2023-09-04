В Тюмени состоится первый городской праздник урожая "Удачный сезон"

| Фото: предоставлено "Радио Дача" | Фото: предоставлено "Радио Дача"

"Радио Дача" в Тюмени приглашает всех садоводов-любителей похвастаться своим урожаем, и выиграть ценные призы на празднике "Удачный сезон" 16 сентября в 12 часов.

Померяться своим урожаем приглашают в павильон "Тюменской ярмарки" на ул. Севастопольской, 12.

"Если вы не представляете жизнь без своего дачного участка, считаете, что кабачков много не бывает, уверены, что именно ваш фирменный рецепт зимних заготовок самый вкусный? Тогда это праздник для вас!", – сказали организаторы.

В программе праздника: конкурс на самый большой овощ, выбор самой креативной поделки, концертная программа, розыгрыши и подарки. Со списком всех номинаций, и порядком проведения можно ознакомиться в группе ВКонтакте "Радио Дача" в Тюмени.

| Фото: предоставлено "Радио Дача" | Фото: предоставлено "Радио Дача"

Предварительная регистрация не требуется. Возрастное ограничение: 0+.