Тюменскому доценту присвоили звание "Заслуженный экономист Российской Федерации"

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Почетное звание "Заслуженный экономист Российской Федерации" присвоили доценту Тюменского индустриального университета, заведующей базовой кафедрой АО "Мострострой-11" Наталье Бреус. Приказ, подписанный президентом России, опубликован на официальном сайте правовой информации, сообщает пресс-служба вуза.

Награда вручена за заслуги в области экономики и финансов, а также многолетнюю добросовестную работу. Весь профессиональный путь тюменского ученого связан с АО "Мостострой-11", где с 2008 года она занимает пост заместителя генерального директора по экономике. Под ее руководством разработана платформа цифрового строительства MStroy, на базе которой организован процесс систематизации производственных процессов, обеспечен сбор данных в единую среду и внедрение алгоритмов искусственного интеллекта.

Также Наталья Бреус - активный участник профильных комитетов Национальной ассоциации инфраструктурных компаний по ценообразованию, казначейскому и банковскому сопровождению, действующий участник рабочих групп по ценообразованию и цифровизации при Минстрое РФ и Федеральном дорожном агентстве (РОСАВТОДОР).

С момента открытия в ТИУ базовой кафедры АО "Мостострой-11" в 2018 году кандидат экономических наук, доцент Наталья Бреус исполняет обязанности заведующей. Под ее руководством разработаны авторские курсы по управлению строительным производством, проектному управлению, цифровому строительству, организуются практикоориентированные мероприятия, внедрена уникальная система стажировок для обучающихся и преподавателей с возможностью погрузиться в работу подразделений предприятия.

За пять лет кафедра выросла и сегодня реализует две программы магистратуры: "Управление проектами строительства мостов и путепроводов на автомобильных дорогах" и "Цифровое строительство", а также направление бакалавриата "Строительство (Объекты транспортной инфраструктуры)". Ее выпускники – мотивированные специалисты, обладающие требуемыми стратегическими компетенциями. 43 человека уже работают в АО "Мострострой-11", 80 студентов продолжают обучение.