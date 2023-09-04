Захватывающие поединки обещают зрителям чемпионата по ММА в Тюмени

| Фото: предоставлено пресс-службой департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: предоставлено пресс-службой департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство города по ММА пройдут в Тюмени 9 сентября.

Любители смешанных боевых единоборств соберутся в спортивной школе № 3. Стартуют бои в 9 часов. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 13 часов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации муниципалитета.

Участие в соревнованиях примут около 100 спортсменов в возрастных категориях: 12-13, 14-15, 16-17, 18-20 и старше 18-ти лет. Зрителей ждут захватывающие поединки и яркие нокауты в исполнении лучших бойцов города.