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Захватывающие поединки обещают зрителям чемпионата по ММА в Тюмени

Спорт, 20:08 04 сентября 2023

предоставлено пресс-службой департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: предоставлено пресс-службой департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство города по ММА пройдут в Тюмени 9 сентября.

Любители смешанных боевых единоборств соберутся в спортивной школе № 3. Стартуют бои в 9 часов. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 13 часов, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации муниципалитета.

Участие в соревнованиях примут около 100 спортсменов в возрастных категориях: 12-13, 14-15, 16-17, 18-20 и старше 18-ти лет. Зрителей ждут захватывающие поединки и яркие нокауты в исполнении лучших бойцов города.

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# борьба , ММА

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