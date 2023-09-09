Тюменцам предлагают поделиться личными или командными успехами в сфере кино

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личными или командными успехами в сфере кино в 2022 и 2023 годы предлагает поделиться тюменцам "Центр развития цифрового капитала". Это могут быть участие или победа в грантовом конкурсе либо фестивале, а также в других специализированных программах.

Кроме этого, можно заявиться о ситуациях, которые можно оценить как достижение, например, просмотры фильма в сети, найм популярного актера, находка и согласование труднодоступной локации.

"При командировке, знакомстве с экспертами сферы, на грантовых конкурсах мы всегда знакомим собеседников с опытом Тюменской области. Показываем презентацию, рассказываем о достижениях, как протекает деятельность. Нам важно быть в фокусе, а потому не упускать значимых вещей, которые случаются в командах региона. Поэтому мы решили свериться с нашим киносообществом и дополнить данные об их успехах к себе", - поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" продюсер контента "Центра развития цифрового капитала" Марина Климович.

Заполнить анкету можно по ссылке. В конце года компания планирует выпустить итоговый материал о кинодеятельности сообщества.

Виктория Макарова