Более 8 тыс. человек обратились в травмпункт тюменской поликлиники № 5

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 8 тыс. пациентов посетили кабинет неотложной травматологии и ортопедии в поликлинике № 5 Тюмени, который открылся в 2022 году. Тюменцы могут обратиться сюда с переломами ног и рук, вывихами и растяжениями, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"Преимущественно речь идет о бытовом травматизме. Кто-то занимался огородом или ремонтом, забыв о технике безопасности, кто-то катался без защитных приспособлений на велосипеде, электросамокате или роликовых коньках. Даже дома можно травмироваться: например, пальцем ноги задеть мебель, порожек в комнате или дверной косяк", - сказал заведующий травматологическим отделением поликлиники № 5 Дмитрий Баринов.

Специалисты травмпункта оказывают только неотложную помощь пациентам с легкими травмами конечностей.