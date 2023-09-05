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Тюменский нейрохирург Альберт Суфианов провел операцию пациенту в Челябинске

Общество, 17:21 05 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мультидисциплинарная бригада Федерального центра нейрохирургии в Тюмени во главе с главным врачом Альбертом Суфиановым провела операцию пациенту с опухолью мозга в Челябинске. Ее особенность - пребывание пациента в сознании, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Мы с готовностью откликнулись на приглашение руководства Челябинской клиники провести операцию с интраоперационным пробуждением на территории их больницы, с радостью поделились наработанным опытом с коллегами. Со мной приехала бригада высококлассных врачей. В нашем центре операции в сознании мы проводим успешно уже несколько лет, в других регионах только планируют. Ведь тут важен не только опыт, но и оборудование. Часть аппаратов и хирургический инструментарий мы привезли с собой", - рассказал Альберт Суфианов.

60-летний Сергей Харин операцию по удалению глиомы лобно-височной области перенес хорошо. Во время хирургического процесса специалисты вывели пациента из наркоза, задали ему ряд вопросов, зафиксировали правильность ответов. Диалог с пациентом – это контроль деятельности жизненно важных центров головного мозга, которые отвечают за речь, память, движение, задача врачей - не повредить ни один из них в процессе удаления опухоли, отмечают медики.

С Федеральным центром нейрохирургии в Тюмени челябинские хирурги подписали соглашение о сотрудничестве.

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# Альберт Суфианов , ФЦН

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