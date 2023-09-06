Мероприятия по трудовому воспитанию будут проходить в тюменских школах в формате акций и проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мероприятия по трудовому воспитанию будут проводиться в формате акций, проектов и субботников на классном и общешкольном уровнях в школах Тюменской области. Участниками станут все обучающиеся с учетом их возрастных и психофизических особенностей.

Также к ним присоединятся классные руководители, педагоги-предметники, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, представители школьной администрации.

"Основная задача - формирование у школьников трудолюбия и базовых трудовых навыков, чувства причастности и уважения к результатам своего и чужого труда. Сегодня трудовое воспитание рассматривается как часть воспитательной работы и организуется в форме общественно полезной деятельности в течение всего года", - рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области.

Школьникам и учителям предстоит уход за комнатными цветами, зимними садами, уборка территории, посадка деревьев, генеральная уборка помещений, изготовление скворечников, кормушек для птиц, работа на пришкольном участке, оформление кабинетов и клумб, дежурство по школе и классу.

Напомним, к трудовому воспитанию российские школы приступили с 1 сентября, соответствующий закон ранее приняла Госдума. Разрешение родителей на участие в общественно-полезном труде не потребуется.

Виктория Макарова