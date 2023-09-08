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Тюменцам рассказали, кто может участвовать дистанционно в викторине фестиваля "Тюменская осень"

Общество, 12:46 08 сентября 2023

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Тюменцы старше 65 лет, а также находящиеся на больничном и маломобильные граждане смогут принять участие в викторине фестиваля "Тюменская осень" "Знай свой край" дистанционно. Звонки 10 сентября будут принимать восемь операторов call-центра, организованного на базе центра телефонного обслуживания Тюменской области.

С 8 часов 30 минут до 19 часов тюменцы могут позвонить по бесплатному номеру 88002341320 и дистанционно пройти викторину.

Если позвонивший дал правильный ответ на вопрос из запечатанного конверта, оператор называет полагающийся подарок и рассказывает о порядке его получения в центре выдачи либо оформляет доставку на удобное человеку время.

"Также мы предложим пройти участие во втором этапе викторины", - добавила руководитель центра телефонного обслуживания населения Тюменской области Анастасия Туленкова.

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Николай Ступников

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# викторина , Золотая осень

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