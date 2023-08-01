Страчателлу, моцареллу и сулугуни попробуют гости на фестивале "Тюменская осень"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сулугуни, брынзу, буратту, страчателлу и моцареллу предложат попробовать гостям фестиваля "Тюменская осень", который пройдет в областной столице 10 сентября.

Управляющая сыроварней "Петелино" Марина Литвин познакомила с производством журналистов. Фирменный магазин предприятия и сама рабочая зона, где трудятся сыровары, расположены на рынке "Алебашевский bazar". За работой сотрудников посетители торговой площадки могут наблюдать через прозрачное стекло.

"К продовольственной ярмарке "Тюменская осень" относимся ответственно. Для нас любая выставка - возможность познакомить потребителей с нашим продуктом, особенно с новинками этого года. Наша задача – заранее подготовить полутвердые сыры, чтобы они созрели. С этой недели начали готовить рассольные, скоропортящиеся. На наших торговых точках они будут свежими", – пояснила Марина Литвин.

Она добавила, что уникальность предприятия в том, что это замкнутый цикл: действует собственная ферма в селе Петелино Ялуторовского района, на которой берут молоко, из этого сырья на предприятии изготавливают сыр.

Попробовать продукцию можно будет на территории школ № 48 и 94. На ярмарке выставят фермерский адыгейский сыр, сулугуни, брынзу, любимые многими буратту, страчателлу. Также привезут все виды моцареллы, чечил разных вкусов, халуми для жарки.

"Постараемся привезти всю линейку, потому что для нас важно, чтобы о нас знали не только посетители рынка "Алебашевский bazar", но и в других районах города", – добавила управляющая.

В 2023 году предприятию исполняется три года. Оно выпускает 26 видов сыров. Теперь здесь выпускают не только сыры. Есть линейка молочных продуктов: масло, творог, йогурты. Недавно началась реализация фермерского молока.

Отметим, в рамках фестиваля "Тюменская осень" на 81 площадке в областной столице развернется продовольственная ярмарка "Вкусы тюменской осени". Свою продукцию представят более 40 местных производителей продуктов питания. Посетителям предложат яйца, хлебобулочные и кондитерские изделия, сыр, мед, молочную, мясную и другую продукцию.

Кроме того, на площадках "Тюменской осени" впервые пройдет фестиваль оладушек. Горожане смогут попробовать оладьи с разными топингами. На 16 интерактивных площадках в мастерстве их приготовления будут соревноваться шеф-повара известных ресторанов.

Инна Пахомова