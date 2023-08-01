Свежую клубнику, микрозелень и сок из проростков пшеницы продегустируют гости фестиваля "Тюменская осень"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Свежую клубнику, варенье, джем, микрозелень и замороженный сок из проростков пшеницы представит тепличный комбинат "Натурика" на фестивале "Тюменская осень" 10 сентября.

О предприятии и участии в фестивале журналистам рассказала агроном компании "Натурика" Светлана Бырина. К ярмарке готовились летом: заморозили ягоду, сварили варенье. Также помимо свежей продукции привезут замороженную. Гости фестиваля смогут попробовать сок из проростков пшеницы "Витграсс". Сотрудники специально к событию засушили мяту, мелиссу и другие душистые травы для заваривания чая. Из микрозелени будут щавель, несколько видов базилика, руколла, горчица. Покажут и миксы – четыре культуры в одном лотке. Свою продукцию "Натурика" представит на одной площадке – у школы № 92.

Агроном показала гостям теплицу № 1, где находятся 3 тыс. 200 кустов клубники. "Здесь мы высадили рассаду в ноябре 2022 года. Сейчас выходим на четвертую волну. Это ремонтантные сорта. С каждого куста собирают по 520 граммов", – рассказала она.

Продукция востребована. Заключены договоры с крупнейшими ресторанами города. Приобретают ягоду и частные лица. В моменты активного плодоношения клиенты могли приехать на комбинат и понаблюдать, как сотрудники предприятия собирают для них клубнику.

На предприятии придерживаются принципов органического земледелия. Клубнику выращивают на естественном субстрате – торфе. В качестве удобрений и подкормок применяют только натуральные, органно-минеральные удобрения, вытяжки из водорослей. Также здесь прибегают к помощи шмелей – они опыляют растения. Специально для насекомых на теплице соорудили домик.

Тепличный комбинат работает в с. Мальково в Тюменском районе с мая 2022 года. Тогда были осуществлены первые посадки в первой теплице.

Напомним, в рамках фестиваля "Тюменская осень" на 81 площадке в областной столице развернутся продовольственные ярмарки. Свою продукцию представят более 40 местных производителей продуктов питания. Посетителям предложат яйца, хлебобулочные и кондитерские изделия, сыр, мед, молочную, мясную и другую продукцию.

Кроме того, на площадках "Тюменской осени" впервые пройдет фестиваль оладушек.

Инна Пахомова