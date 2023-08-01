Оладьи с томленым плечом поросенка и икряники приготовят на фестивале "Вкусы тюменской осени"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Икряники, оладьи с томленым плечом поросенка, со страчателлой, облепиховым вареньем, какао и другими ингредиентами приготовят тюменские рестораны на гастрофестивале "Вкусы тюменской осени" 10 сентября. Рецептами блюд с тюменскими журналистами поделились шеф-повара.

Шеф-повар трактира "Ермолаевъ" Андрей Нестеренко сделает оладьи двух видов. Сладкие – с сыром страчателла, облепиховым вареньем и кислицей, которую еще называют заячья капуста, и несладкие с топингом из мяса томленого в русской печи плеча поросенка. Начинку укладывают сверху, а блюдо сервируют красным луком. Вкусу ему добавят соль, перец и кориандр.

"Тесто у них одинаковое, но важно готовить на сливочном масле, потому что это природный усилитель вкуса. Лучше жарить на нем, а не на растительном. Либо можно использовать свиное сало, как делали наши бабушки. И нужна хорошо разогретая, но не раскаленная сковорода", - рассказал Андрей Нестеренко.

Также он поделился и другими секретами приготовления оладий. Так, для теста лучше использовать кефир высокой жирности. Это даст ему пышность. После перемешивания тесто должно выстояться три-четыре часа.

На гастрофестиваль в трактире заранее заготовят около 70 литров теста и испекут мясо в русской печи, которое будет там томиться примерно 16 часов. Попробовать блюда тюменцы смогут 10 сентября у школы № 56 на ул. Валентины Трофимовой, 10.

Шеф-повар чайханы Plovlounge Андрей Григорьев тоже сделает оладьи на кефире и с какао. К ним он добавит топинг из арахисового крема, карамелизированной груши и свежей виктории. Украшением станут съедобные цветы, листики мяты и крошки арахиса.

"Кроме того, для всех жителей, пришедших на нашу площадку, мы к оладьям собираемся добавлять сгущенку, шоколад или джем. В общем, кто с чем больше любит есть. Для дегустации сделаем около 300-400 пышных оладий", - отметил он, добавив, что попробовать блюда ресторана можно будет на территории школы № 63 в Восточном микрорайоне.

Гастрокофейня "Максим" приготовит три вида оладий. Жителям предложат их с тыквой, яблоками и корицей, второй вариант сделают со сливочным кремом, ранетками и смородиновым вареньем, а также приготовят икряники из икры карася. Как сообщил шеф-повар ресторана Андрей Жесан, последний рецепт уникален, он достался заведению от прабабушки бренд-шефа компании. Тогда в озерах региона водилось много рыбы и считалось удачей выловить карася именно с икрой, чтобы сделать это традиционное блюдо. Сейчас многим оно кажется необычным, хотя, по словам повара, некоторые, пробуя его на вкус, сразу вспоминают, что им икряники в детстве делала бабушка.

"У нас бренд-шеф доработал его, сделал красочнее, эффектнее, но сама рецептура не менялась. Карасевую икру важно обработать от капилляров, чтобы не было признаков крови. Если на одну порцию, то дальше идет мука, половинка яйца, сметана, топленое сливочное масло, ошпаренный лук, соль и перец. Соус мы делаем из пеляди, а дома можно есть со сметаной и зеленью. Еще в гастрокофейне мы добавляем пену, сделанную из водки, рыбного бульона и лецитина", – добавил Андрей Жесан.

Все три рецепта "Максим" презентует на площадке первого корпуса школы № 63. Шеф-повар приготовит более 300 оладий с 10 часов.

Напомним, 10 сентября на фестивале "Тюменская осень" 16 тюменских заведений представят на дегустацию для тюменцев свои блюда. Самые лучшие оладьи должны выбрать сами жители. Итоги подведут в 17 часов.

Все площадки опубликованы на официальном сайте проекта.

Виктория Макарова