Свежей и копченой рыбой, строганиной из стерляди угостят посетителей фестиваля "Тюменская осень"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Свежую и копченую рыбу, а также стерлядь в виде строганины можно будет попробовать на фестивале "Тюменская осень" у школы № 94 в Тюмени 10 сентября.

"Мы будем торговать как свежей стерлядью и форелью, так и копченой рыбой. Закоптим и привезем осетра. Покажем такую интересную вещь как строганину из стерляди. Это чистая мякоть. Наши северяне очень хорошо понимают такое", – сказал управляющий аквафермой "Рыбное подворье" Шамиль Магомадов.

На ярмарке пройдет дегустация.

Предприятие существует 4,5 года. Все начиналось с выращивания стерляди. На тот момент был один цех, сейчас их насчитывается семь. Здесь выращивают стерлядь, форель, осетра. У каждого вида рыбы есть свои особенности, отмечает Шамиль Магомадов. "Стерлядь теплолюбивая. Ей нравится температура в 21 градус. Форель хорошо себя чувствует в воде, температура которой составляет 16 градусов", – добавил он.

Мальков для выращивания закупают на соседних рыбных хозяйствах в радиусе тысячи км от Тюмени – в Челябинске, Перми, Екатеринбурге. В скором времени на предприятии в Червишево хотят замкнуть цикл, тогда здесь будет собственная стерлядь. До товарного вида стерлядь и форель растут от 10 до 12 месяцев. Осетр достигает его примерно через два-три года.

Отметим, 10 сентября на фестивале "Тюменская осень" развернется продовольственная ярмарка "Вкусы тюменской осени". На 81 площадке в областной столице свою продукцию представят более 40 местных производителей продуктов питания. Гости фестиваля смогут приобрести яйца, хлебобулочные и кондитерские изделия, сыр, мед, молочную, мясную и другую продукцию.

Кроме того, на площадках "Тюменской осени" состоится первый гастрофестиваль оладушек. На нём горожане смогут попробовать оладьи с разными топингами.

Инна Пахомова