Спортивно-патриотическая акция "Будь первым!" объединит около 2000 юных тюменцев

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На 76 площадках Тюмени пройдет областная спортивно-патриотическая акция "Будь первым!" в рамках фестиваля "Тюменская осень" 10 сентября. Будет задействовано около двух тысяч детей.

Как рассказала заместитель директора спортивной школы "Тура" Екатерина Кондрашина, подготовка к акции началась еще в августе. Она состоит из двух этапов. "Первый этап – август-сентябрь. 10 сентября состоится финальный этап этой акции. Сюда входит визитка "Мой край", в рамках которой ученики вторых-четвертых классов представляют свои традиции. Вторая часть – полоса препятствий, состоящая из четырех испытаний: "мышеловка", метание снарядов в цель, сбор туристического рюкзака, игра "Морской бой", – рассказала она.

Все соревнования будут проходить на спортивных площадках рядом со школой. Задания нужно выполнять не на скорость, а на качество.

К станциям дети готовятся с учителями физкультуры. В "Визитке" могут участвовать не только школьники, но и их родители. Чем активнее будут взрослые, тем больше баллов смогут заработать школьники. По остальным локациям можно получить от шести до 12 отметок. Судьями на локациях полосы препятствий станут учителя физической культуры, инструкторы по спорту, тренеры-преподаватели, педагоги дополнительного образования подведомственных учреждений департамента по спорту и молодежной политики администрации города.

Команда победителей будет определена по наибольшему количеству баллов. Обладатели первого места получат брендированные футболки. За второе место вручат кепки. Классу, завоевавшему третье место, подарят настольную игру. Каждый участник, принявший участие в "Визитке", получит сладкий приз.

Учащиеся нового корпуса школы № 67 на ул. Домостроителей вовсю готовятся к 10 сентября. Вместе с педагогом они учат танец под зажигательную песню. Другие ребята в этом время знакомятся с полосой препятствий.

"В 2023 году открылся новый третий корпус, в который влились новые родители, учителя. Эта акция дает огромную возможность сплотить классные и ученические коллективы. Все классы со второго по четвертый принимают участие в полном составе. Родители откликнулись. Они уже готовят транспаранты и кричалки. Думаю, что праздник пройдет здорово, весело, что погода нас не подведет", — рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 67 Ольга Гребенкина.

Подготовку к акции учащиеся школы № 40 на ул. Профсоюзной начали в конце августа. "Мы поддерживаем акцию, потому что она формирует здоровый образ жизни, любовь к родине. Желающих - хоть отбавляй. Родители всегда с нами, участвуют во всех наших акциях", — сказал советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями школьников Вадим Селиверстов.

Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова