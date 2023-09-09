На фестиваль "Русское лето. ZаРоссию" пришли тысячи тюменцев

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Тысячи человек побывали на фестивале "Русское лето. ZаРоссию" на площади 400-летия Тюмени 8 сентября. В его завершении выступили группа "Джанго" и лидер "Смысловых галлюцинаций" Сергей Бобунец.

Зрители остались довольны выступлением артистов, они с удовольствием подпевали музыкантам.

Между выступлениями "Джанго" и Сергея Бобунца на большом экране включили видео с губернатором Тюменской области Александром Моором. Глава региона сказал, что этот концерт посвящен всем, кто отстаивает российские идеалы и ценности.

"Мы живем в историческое время. Сегодня Российская Федерация доказывает свое право на независимость и свободу. На все российское сегодня наложены санкции. Наша уникальная культура – под запретом в некоторых странах. Поэтому артисты, выходя на сцену, оказываются, по сути, на передовой. Своим творчеством они доказывают, что Россию не победить. Песни, которые звучат на фестивале, рассказывают о самом главном – о героях, мужестве, вере, любви к ближнему, Родине. Мы ждем наших ребят домой, как можно скорее и только с победой", – сказал глава региона.

На фестивале любой желающий мог зайти в кабину "Своих не бросаем" и записать видеообращения к военнослужащим. Как рассказал руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Тюменской области Роман Чуйко, с 14 часов записали более ста обращений. Все видеоприветы направят в подразделения Тюменской области.

"Российская культура – неотъемлемая составляющая нашего государства. Особенно в это время, когда идет специальная военная операция. Нашу культуру пытаются отменить по всему миру, но она становится только многограннее. Такие фестивали как "Русское лето. ZаРоссию" показывают в широком спектре направлений. Событие проходит по многим городам России с хорошим посылом – это нормальный патриотизм. Об этом честно говорят артисты со сцены", – сказал Роман Чуйко.

По мнению председателя комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольги Швецовой, такие фестивали очень сплачивают жителей региона. Так, с первых дней специальной военной операции люди собирали гуманитарную помощь для новых территорий, бойцов.

"В Тюменской области есть большое количество акций, которые сплотили нас. Например, "Тепло родного дома", в рамках которой мы отправляли именные посылки в зону СВО. Уже в сентябре стартует новый этап акции. Уверена, что наши бойцы очень ждут это. Тюменцы активно откликаются на любые патриотические акции. В рамках "100 миллионов для Победы" мы собрали 56 миллионов рублей. На эти средства закупаем специальное оборудование для ребят, находящихся в зоне СВО. Все жители региона – от мала до велика – в этот непростой период начали писать добрые хорошие письма, плести маскировочные сети. Такие мероприятия показывают, насколько мы сильны", – добавила Ольга Швецова.

Программа фестиваля была насыщена. С 14 часов на площади 400-летия Тюмени проходили различные активности, среди них – открытый турнир по силовому экстриму "Сибирский воин" и акция "Сибирское такси" от бренда Visit Tyumen.

Инна Пахомова