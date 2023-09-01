Игорь Халин: более 1 млн 200 тыс. жителей Тюменской области, Ямала и Югры пришли на участки 10 сентября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По итогам на 19 часов 30 минут единого дня голосования на свои участки пришли 51,97 % избирателей Тюменской области (без автономных округов).

Об этом рассказал председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин в ходе брифинга 10 сентября.

По его словам, эксцессов с наблюдателями не было, никого не удаляли с избирательных участков. Нарушений не зарегистрировано, отметил Игорь Халин.

"Нет случаев отстранения или удаления наблюдателей и работников избирательных комиссий. Тюменская область уверенно перевалила 50-процентный рубеж", - добавил он.

Явка в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах составила 38,72 % и 65,83 % соответственно.

"Нужно сказать, что избиратели Тюменской области, Ямала и Югры проявили активность, иногда не взирая на плохую погоду, приходили на участки семьями, за что хотел бы выразить им свою благодарность", - подчеркнул он.

Предварительные итоги голосования будут озвучены в ходе итоговой пресс-конференции 11 сентября в 11 часов.

Николай Ступников