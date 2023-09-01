Первокурсники Тюменского медуниверситета участвуют в эксперименте "Умное расписание"

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30 первокурсников Тюменского медицинского университета начали обучение по индивидуальному графику. Они стали участниками экспериментального проекта "Умное расписание".

По информации вуза, его реализуют специалисты кафедры биологии под руководством профессора Дениса Губина, чтобы помочь студентам сохранить здоровье и повысить успеваемость.

Расписание составлено с учетом биологических часов. По результатам тестирования все студенты относятся к так называемым совам, то есть людям с поздним хронотипом. Занятия у них начинаются после 10 часов, на два-три часа позже, чем у сокурсников.

Расхождение индивидуального суточного ритма человека и режима его работы, или социальный джетлаг, учли при запуске "Умного расписания".

"По итогам первого семестра и учебного года мы сопоставим показатели участников проекта и обучающихся из контрольной группы, которые учились по стандартному расписанию. С помощью актиметров, которые в ближайшее время получат и будут носить студенты, мы оценим качество их сна, параметры активности, ритма, температуры тела, полученный наружный свет в различных спектральных диапазонах. Студенты пройдут анкетирование и оценят самочувствие, мы также сделаем срез их успеваемости", - рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры биологии Денис Губин.

Итоги проекта "Умное расписание" ученые Тюменского медицинского университета подведут летом 2024 года.