Трое детей пострадали в ДТП на улицах Тюмени 10 сентября

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

14-летний подросток получил травму в ДТП на перекрестке улиц Бушуева и Подшибякина в Тюмени 10 сентября. Несовершеннолетнего пассажира вез водитель-бесправник, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По предварительным данным, водитель Hyundai не предоставил преимущество второму автомобилисту за рулем "Лады". От удара она отлетела на стойку дорожного знака.

Как выяснилось, перевозивший пострадавшего подростка 21-летний водитель отечественного автомобиля не имеет права управления транспортом.

В этот же день на перекрестке улиц Тимуровцев и Павлова столкнулись Kia и Lifan. Водитель Kia проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

В ДТП пострадал годовалый малыш, ехавший в Lifan на заднем сиденье в автокресле. Мальчик получил травму. Водитель Kia пояснил, что его от движения отвлекли находившиеся в машине дети.

На ул. Таллинской столкнулись Ford и "Лада". Предварительно, водитель "Лады" выехал на встречную полосу. Травмы головы получила восьмилетняя пассажирка иномарки.

Девочка была пристегнута ремнем безопасности на заднем сиденье. 32-летний водитель "Лады" был пьян. Молодой человек пояснил, что в момент ДТП от был трезвым, но потом, расстроившись, достал из багажника бутылку водки и выпил.