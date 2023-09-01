Александр Моор поблагодарил жителей Тюменской области, Югры и Ямала за поддержку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Александр Моор поблагодарил жителей трех регионов за поддержку на выборах губернатора Тюменской области. Из более 1 млн 300 тыс. человек, проголосовавших на территории Тюменской области, ХМАО — Югры и ЯНАО, около 1 млн 70 тыс. избирателей поддержали его кандидатуру.

"Я благодарю всех земляков, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос за меня. Спасибо вам за поддержку. Это и оценка предыдущих пяти лет, и аванс на предстоящую пятилетку. Сделаю всё, чтобы оправдать ваши надежды", — отметил Александр Моор в своем обращении.

Также он поблагодарил за оказанное доверие президента РФ Владимира Путина, полномочного представителя президента в УФО Владимира Якушева и партию "Единая Россия" за поддержку его кандидатуры на выборах, а команды Югры и Ямала и лично Наталью Комарову и Дмитрия Артюхова за поддержку и сотрудничество.

"Решение многих задач, поставленных президентом, отражено в моей предвыборной программе и будет выполнено", — подчеркнул Александр Моор.

Напомним, по предварительным данным на выборах губернатора Тюменской области Александр Моор набрал 78,77 % голосов избирателей.