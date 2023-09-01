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На набережной Тюмени проведут забег на 1 тыс. 930 метров

Спорт, 15:10 12 сентября 2023

Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука (архив) | Фото: Telegram-канал главы Тюмени Руслана Кухарука (архив)

Праздничный забег на 1 тыс. 930 м, посвященный 93-летию ТюмГУ, состоится на набережной под мостом Влюбленных 16 сентября. Начало - в 16 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Участником может стать любой тюменцец, а студентам университет начислит шесть дополнительных баллов по дисциплине "Физическая культура". Также первые 93 прибежавших получат промокод от сервиса "Другое дело".

Регистрация открыта до 14 сентября до 12 часов по ссылке.

Возрастное ограничение: 16+.

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# забег , ТюмГУ

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