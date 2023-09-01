В Тюменской области прокуратура помогла инвалиду вернуть земельный участок

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Прокуратура Аромашевского района защитила права пожилого инвалида инвалида 3-й группы и помогла мужчине вернуть земельный участок.

Как стало известно, в 2022 году пенсионер заключил с сельхозорганизацией договор купли-продажи принадлежащего ему земельного участка площадью 146 тыс. кв. м.

По договору покупатель после государственной регистрации права должен был перечислить 219 тыс. рублей на лицевой счет пенсионера. Право организация зарегистрировала еще 25 мая, но денег пенсионер не получил до сих пор.

В прокуратуре района мужчине помогли составить претензию о расторжении договора, но это письмо было оставлено без внимания. Тогда прокуратура района обратилась в суд с иском о возвращении заявителю права собственности на участок.

Голышмановский районный суд требования надзорного ведомства удовлетворил, исполнение судебного решения на контроле прокуратуры района.