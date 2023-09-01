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Набор в студенческие отряды стартовал в Тюменской области

Общество, 15:21 12 сентября 2023

https://vk.com/72rso | Фото: https://vk.com/72rso

Набор в студенческие отряды стартовал в Тюменской области. Участники могут выбрать одно из шести направлений - строительные, педагогические, сельскохозяйственные, медицинские, сервисные отряды или отряды проводников.

Как сообщает пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда, здесь можно обрести ценный профессиональный опыт, завести друзей, заработать и развить свои таланты.

Подробнее можно узнать в Штабах ТюмГУ, ТИУ, ГАУ Северного Зауралья и Тюменского ГМУ.

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# набор , студенческие отряды

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