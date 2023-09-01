Набор в студенческие отряды стартовал в Тюменской области

| Фото: https://vk.com/72rso | Фото: https://vk.com/72rso

Набор в студенческие отряды стартовал в Тюменской области. Участники могут выбрать одно из шести направлений - строительные, педагогические, сельскохозяйственные, медицинские, сервисные отряды или отряды проводников.

Как сообщает пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда, здесь можно обрести ценный профессиональный опыт, завести друзей, заработать и развить свои таланты.

Подробнее можно узнать в Штабах ТюмГУ, ТИУ, ГАУ Северного Зауралья и Тюменского ГМУ.