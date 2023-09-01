  • 16 сентября 202316.09.2023суббота
  • USD96,6338
    EUR103,0358
  • В Тюмени 13..15 С 0 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области опросят 3110 жителей об использовании инфоресурсов

Общество, 10:03 16 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

3 тыс. 110 респондентов опросят в ходе выборочного исследования по использованию информационных ресурсов в Тюменской области, Ямала и Югры. Наблюдение пройдет в два этапа - с 18 по 24 сентября и с 16 по 22 октября, сообщает Тюменьстат.

Цель исследования – получить данные о наличии компьютеров и доступа к сети Интернет, использовании мобильных телефонов, получении госуслуг в электронной форме. А также о том, как часто жители регионов делают покупки в интернет-магазинах.

Информация, которую соберут во время опроса является конфиденциальной. Первичные данные не подлежат разглашению. Обработка персональных данных осуществляется при условии их обязательного обезличивания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# опрос , Тюменьстат

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:47 16.09.2023Тюменцы стали чаще обращаться по поводу подключения к "Электронной школе"
11:17 16.09.2023Писатель Олег Шишкин презентует проект о Витусе Беринге и его экспедиции в Тобольске
10:03 16.09.2023В Тюменской области опросят 3110 жителей об использовании инфоресурсов
20:58 15.09.2023Андрей Гельмиза: площадка фестиваля "Книги в городе. Тобольск" – для всех, кто создает и рассказывает истории