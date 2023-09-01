Тюменцы могут выиграть до 100 тыс. рублей во второй волне конкурса "Моя идея"
Общество, 12:47 13 сентября 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Вторая волна приема заявок на конкурс молодежных инициатив "Моя идея" стартовала в Тюменской области. Победители получат до 100 тыс. рублей на реализацию своего проекта, сообщают организаторы.
Образовательная программа пройдет преимущественно в режиме онлайн. Участников ждут короткие видеоролики, которые помогут доработать свою заявку на конкурс. Чтобы их посмотреть, необходимо перейти на сайт мояидея72.рф и нажать кнопку "Чат участников". Туда будут присылать образовательные материалы.
Итоговое событие и батл идей пройдут в офлайне.
Регистрация открыта на официальном сайте до 14 часов 2 октября.