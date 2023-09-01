Нижневартовское УМН АО "Транснефть – Сибирь" отметило полувековой юбилей

| Фото: Олег Беляев | Фото: Олег Беляев

Коллектив Нижневартовского управления магистральных нефтепроводов (УМН) АО "Транснефть – Сибирь" отметил 50-летний юбилей работы филиала. Он был образован в 1973 году в составе Управления магистральных нефтепроводов Западной и Северо-Западной Сибири с целью обслуживания магистрального нефтепровода (МН) Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск.

Сегодня обслуживание производственных объектов Нижневартовского управления осуществляют свыше тысячи высокопрофессиональных работников. Для обеспечения стабильного графика транспортировки нефти и безопасной эксплуатации системы МН коллектив управления постоянно повышает надежность производственных мощностей как на площадочных объектах, так и на линейной части. В том числе внедряются современные инновационные технологии в области автоматизации процессов и цифровизации, устанавливается новое высокотехнологичное оборудование отечественного производства по программе импортозамещения.

За последний год на нефтеперекачивающей станции № 3 "Нижневартовская" завершено техническое перевооружение подпорной насосной станции, в ходе которого было заменено три подпорных насосных агрегата на новые, обладающие увеличенным межремонтным периодом и повышенным КПД.

В 2023 году завершаются работы по реконструкции участка основной нитки МН Александровское – Анжеро-Судженск – ведется замена трубы на подводном переходе трубопровода через р. Большая Окуневка и малый водоток. Также продолжаются работы по повышению надежности работы резервуарного парка, в том числе ведется техническое перевооружение и строительство резервуаров. На НПС "Александровская" реконструированы санитарно-бытовой и административный корпуса.

Активно сотрудники и их семьи участвуют в добровольческом движении ПАО "Транснефть", в патриотических и экологических акциях.

Поздравил коллег с юбилеем и вручил награды за самоотверженный труд и личный вклад в развитие отрасли генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Р.Р. Исламов. "Сегодня пришло время глобальной реконструкции тех объектов, которые были созданы полвека назад. Коллектив, который создан в филиале сегодня, – это одно единое целое: от ветерана до молодого специалиста. Только таким коллективом мы справимся с любой производственной задачей", – сказал он.

Помимо личных наград, коллектив Нижневартовского УМН отмечен дипломом за третье место по итогам ежегодного производственного соревнования среди филиалов на звание "Лучший коллектив АО "Транснефть – Сибирь". Награда вручена начальнику управления А. С. Полчанову.

"50 лет – этот тот срок, когда надо ставить себе задачи на будущее. Сегодня кардинально другой подход к нашей работе. В первую очередь – это обеспечение безаварийной, бесперебойной работы системы магистральных нефтепроводов. При модернизации производственных объектов сегодня мы значительное внимание уделяем не только качеству работ, но и производственной культуре. Это дает свои результаты, которыми коллектив гордится", – отметил начальник филиала.