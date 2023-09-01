  • 13 сентября 202313.09.2023среда
  • USD94,7035
    EUR101,5646
  • В Тюмени 19..21 С 4 м/с ветер северный

Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка назначен Роман Дубинский

Экономика, 18:18 13 сентября 2023

пресс-служба ПАО «Сбербанк» | Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»

Управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка назначен Роман Дубинский. Ранее он занимал аналогичную должность в Астраханской области. 13 сентября председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов представил нового руководителя Сбера в регионе губернатору Тюменской области Александру Моору.

Роман Романович Дубинский родился в 1972 году. Получил высшее образование в Тюменском индустриальном институте по специальности "Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых" и в Тюменском государственном университете по специальности "Финансы и кредит", а также окончил London Business School. Женат, воспитывает троих детей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

"Роман Дубинский работает в системе Сбера с 2013 года. У него есть хороший опыт взаимодействия с органами власти и бизнес-сообществом Тюменской области. До своего назначения в Астрахань он работал советником председателя банка в Тюмени, а после этого руководил Салехардским отделением Сбербанка. Уверен, что профессиональные навыки и лидерские качества Романа Романовича помогут команде Западно-Сибирского отделения Сбербанка успешно решать поставленные задачи и достигать самых амбициозных целей. Желаю успехов по всем направлениям работы".

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Я благодарен за оказанное мне доверие. Очень рад вернуться в родной регион, чтобы вместе с командой Западно-Сибирского отделения работать во благо жителей Тюменской области. Наша задача — делать жизнь тюменцев комфортнее и благополучнее. Поэтому помимо предоставления традиционных банковских услуг мы будем продолжать помогать нашим клиентам ориентироваться в многообразии нефинансовых сервисов Сбера".

Западно-Сибирское отделение входит в структуру Уральского банка Сбербанка. Сеть обслуживания включает 93 офиса банка, расположенных в Тюмени и на юге Тюменской области.

Пресс-служба ПАО «Сбербанк»

Реклама

erid: 2Vtzqx59Ebi, ПАО "Сбербанк"

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Сбербанк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:18 13.09.2023Управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка назначен Роман Дубинский
18:07 13.09.2023Тюменцам рассказали, стоит ли сейчас вкладываться в покупку жилья
16:27 13.09.2023В Тобольске реконструкцию сетей водоснабжения завершат в декабре
15:10 13.09.2023В Тюменскую область пытались ввезти 252 тонны бахчевых по фиктивным документам