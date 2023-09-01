Управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка назначен Роман Дубинский

| Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк» | Фото: пресс-служба ПАО «Сбербанк»

Управляющим Западно-Сибирским отделением Сбербанка назначен Роман Дубинский. Ранее он занимал аналогичную должность в Астраханской области. 13 сентября председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов представил нового руководителя Сбера в регионе губернатору Тюменской области Александру Моору.

Роман Романович Дубинский родился в 1972 году. Получил высшее образование в Тюменском индустриальном институте по специальности "Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых" и в Тюменском государственном университете по специальности "Финансы и кредит", а также окончил London Business School. Женат, воспитывает троих детей.

Дмитрий Суховерхов, председатель Уральского банка Сбербанка:

"Роман Дубинский работает в системе Сбера с 2013 года. У него есть хороший опыт взаимодействия с органами власти и бизнес-сообществом Тюменской области. До своего назначения в Астрахань он работал советником председателя банка в Тюмени, а после этого руководил Салехардским отделением Сбербанка. Уверен, что профессиональные навыки и лидерские качества Романа Романовича помогут команде Западно-Сибирского отделения Сбербанка успешно решать поставленные задачи и достигать самых амбициозных целей. Желаю успехов по всем направлениям работы".

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

"Я благодарен за оказанное мне доверие. Очень рад вернуться в родной регион, чтобы вместе с командой Западно-Сибирского отделения работать во благо жителей Тюменской области. Наша задача — делать жизнь тюменцев комфортнее и благополучнее. Поэтому помимо предоставления традиционных банковских услуг мы будем продолжать помогать нашим клиентам ориентироваться в многообразии нефинансовых сервисов Сбера".

Западно-Сибирское отделение входит в структуру Уральского банка Сбербанка. Сеть обслуживания включает 93 офиса банка, расположенных в Тюмени и на юге Тюменской области.

Пресс-служба ПАО «Сбербанк»

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