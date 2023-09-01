Стабильность во всех сферах жизни, по оценке эксперта, залог победы "Единой России" на прошедших выборах

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стабильность во всех сферах жизни и её улучшение как показатель деятельности "Единой России" - это залог победы партии на прошедших 10 сентября выборах, которые прошли в 85 регионах страны.

Об этом заявил исполнительный секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сургутского района Фрол Антохин, комментируя итоги прошедшего Единого дня голосования.

"И в предыдущие выборы на всех уровнях единороссы показывали стабильно уверенные результаты", - подчеркнул он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

На прошедших выборах высших должностных лиц, глав регионов, победило 19 представителей "Единой России" с результатом более 70% голосов. В 20-ти регионах на выборах в заксобрания "Единая Россия" везде имеет большинство и по итогу 812 депутатов. В выборах в заксобрания административных центров регионов также победила "Единая Россия", из 506 разыгрываемых мандатов 406 получили единороссы.