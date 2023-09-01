Эксперт оценил устойчивость развития экономики Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опережающие темпы роста обрабатывающих производств по сравнению с темпами роста промышленного производства Тюменской области, свидетельствуют о значительном вкладе высокотехнологичных, наукоемких отраслей, создающим стабильность развития диверсифицированной структуры экономики и способствующим обеспечению технологического суверенитета всей страны.

Об этом заявила эксперт РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент Татьяна Подольская, оценивая устойчивость развития экономики нашего региона.

"Увеличение объемов строительства за первое полугодие 2023 году почти на 30% - отрасли, играющей исключительную роль для социально-экономического развития региона, обеспечивающей занятость и заказы для смежных отраслей – является залогом сохранения устойчивого тренда экономического роста в Тюменской области", - отметила она на онлайн-площадке "Экспертного клуба России".

Промышленное производство в Тюменской области по итогам января-июля, по данным регионального департамента экономики, выросло более чем на 10 %, при этом рост обрабатывающих производств превысил 14 %.

"Тюменская область сохраняет устойчивую траекторию развития по всем ключевым социально-экономическим показателям", – подчеркнул на очередном заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях санкций губернатор Александр Моор.

По итогам первого полугодия 2023 года отмечается рост производства продукции сельского хозяйства более чем на 6 % по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это значительно выше среднего показателя по России. Объем строительных работ в январе-июле 2023 года вырос почти на 30 % к соответствующему периоду 2022 года. Введено более 1 млн 230 тыс. квадратных метров жилья.

Благодаря региональным мерам поддержки занятости, уровень зарегистрированной безработицы держится на рекордно низких значениях – 0,34% от численности рабочей силы на 1 сентября 2023 года.