Эксперт: Тюменская область вносит значительный вклад в продовольственную безопасность России

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Стабильность работы агропромышленного комплекса Тюменской области, позволяющая на протяжении многих лет добиваться высоких показателей, свидетельствует о хорошо отлаженных производственных процессах в этой сфере, не смотря на усложнение логистики и санкции. Это отметила эксперт РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент Татьяна Подольская, которая прокомментировала итоги рабочей поездки губернатора Александра Моора в Юргинский район.

"И это при том, что сельскохозяйственные угодья Тюменской области относятся к зоне рискованного земледелия, - подчеркнула она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - В 2022 году урожай зерновых в Тюменской области, благодаря благоприятным погодным условиям, вообще был рекордным, превысив показатель в 2 млн тонн. А по объему собранного картофеля и овощей Тюменская область в 2022 году стала лидером Уральского федерального округа".

Средняя урожайность зерновых по результатам уборки четверти посевных площадейприблизилась к 24 центнерам с гектара, сообщил губернатор. "Мы сможем полностью обеспечить собственные потребности", – отметил Александр Моор. Александр Моор побывал на сельхозпредприятии "Земля" – самом крупном сельскохозяйственном предприятии Юргинского района по посевной площади зерновых. В прошлом году с 14 тысяч гектаров посевных площадей здесь собрали 34 тысячи тонн зерновых и зернобобовых культур, а урожайность составила 33,7 центнера с гектара – значительно выше средней по муниципалитету. В 2023 году посевная площадь увеличилась и составила 18 тысяч гектаров.

Юргинский район, по оценке губернатора, активно движется вперед. В период с 2018 по 2023 годы в муниципалитете реализовано 16 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 2,5 миллиарда рублей. В результате создано 391 рабочее место. Введено в строй более 13 тысяч квадратных метров жилья. Построены два фельдшерско-акушерских пункта, капитально отремонтированы амбулатория и два учреждения культуры.

Дальнейшие перспективы развития, по словам главы Юргинского района Виктора Васильева, связаны с сельским хозяйством.

"Наши сельхозпредприятия продолжают вводить в эксплуатацию залежные земли. Ищем инвесторов для реализации новых проектов. В этом помогают действующие в Тюменской области программы поддержки крестьянско-фермерских хозяйств. Еще одна точка роста – лесная отрасль. Есть ресурсы и для развития туризма, в том числе экологического", – рассказал он.

Кандидат экономических наук Татьяна Подольская отдельно остановилась на действующей в Тюменской области программе лизингового кредитования сельхозтехники, удалось снизить долю импортной техники в 2023 году до 9%, что минимизировало риски простоя в период уборки из-за задержек в поставках импортных запчастей. За счет реализации комплекса мер по социальному обеспечению сотрудников сельхоз предприятий формируются предпосылки решения кадровой проблемы. "Все это является основой для уверенности, что Тюменская область продолжит вносить значительный вклад в продовольственную безопасность России", - заявила эксперт.