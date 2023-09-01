"Лидеры России" искали пути развития тюменской агломерации

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"Лидеры России" – это уникальный проект, который дает возможность творческого роста человеку целеустремленному. И цель понятна и ясна - создание новых уникальных кейсов и продуктов в различных направлениях. Это отметил член Общественной палаты Чувашской республики Альберт Комахидзе, который прокомментировал итоги встречи губернатора Тюменской области Александра Моора с участниками конкурса управленцев "Лидеры России".

В этом году проект включает в себя, помимо федерального, региональный этап, в рамках которого конкурсанты решали управленческую задачу на социально значимую для субъекта тему.

"Невозможно не согласиться, что Тюменская область полна самородками, людьми, устремленными к совершенствованию своих знаний и умений, - заявил Альберт Комахидзе на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". – И результат налицо! Каждый участник конкурса - уже победитель, хотя бы за принятое решение стать частью проекта".

В этом году участникам конкурса было предложено подумать, в каком направлении следует развивать тюменскую агломерацию. Это моноцентрическая городская агломерация, сформировавшаяся вокруг города Тюмени, третья по величине агломерация Уральского федерального округа после Екатеринбургской и Челябинской.

Получили, по оценке Александра Моора, интересные идеи. "Например, объединить транспортную инфраструктуру города и района. Таким образом, проезд до центра на общественном транспорте станет проще и быстрее, – отметил Александр Моор. - Считаю важным рассмотреть все решения и принять во внимание инструменты, которые мы можем реализовать. Потенциал нашей агломерации очень большой. У нас удобное положение, которое можно использовать во благо развития региона".

Задачи, которые конкурсанты выполняли в рамках решения кейсов, по словам директора департамента экономики Тюменской области Максима Скворцова, вряд ли встали бы перед ними в обычной жизни. "Но они крайне важны для стратегического развития Тюменского района и всей области", – подчеркнул он.

"Лидеры России" – флагманский проект платформы "Россия – страна возможностей", который в 2023 году проводится в пятый раз. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Тюменская область ежегодно принимает активное участие в конкурсе. Регион в этом сезоне занял восьмое место во Всероссийском рейтинге и первое место в Уральском федеральном округе по качеству заявок. Всего от области поступило более двух тысяч заявок.