В Тюменской области создают тренд развития высокотехнологичных производств

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексные меры поддержки, предоставляемые региональными органами власти тюменским предприятиям в сложных условиях масштабных антироссийских санкций, позволили не допустить экономического спада в регионе и создать тренд развития высокотехнологичных производств. Это отметила эксперт РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент Татьяна Подольская, которая прокомментировала итоги рабочей поездки губернатора Александра Моора в Тюменский район.

"В соответствии с данными мониторинга антикризисной поддержки малого и среднего предпринимательства, в регионах-членах ассоциации инновационного развития регионов (куда входит, в том числе, Тюменская область), доля региональных мер поддержки по прямым финансовым формам в 2022 году составила 99%, тогда как на федеральные меры поддержки по прямым финансовым формам в 2022 году в Тюменской области пришелся всего 1%, - пояснила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Ввиду востребованности такой меры финансовой поддержки бизнеса, как компенсация стоимости оплаченного лизинга оборудования, очень хорошо, что в 2022 году была возвращена программа 5-процентного лизинга, которая действовала в 2020 году, а в 2021 году была приостановлена. В рамках этой программы за счет возмещения региональными властями части процентной ставки по привлеченным средствам из банка, лизинг для субъектов малого и среднего предпринимательства стоил не более 5%".

Завод металлических изделий "Орион" в селе Ембаево, которое посетил губернатор, за последние три года получил поддержку в виде возмещения платежей по лизингу в размере более 8,7 млн рублей. Кроме того, предприятию был предоставлен льготный кредит – свыше 1,7 млн рублей.

Из всех действующих в регионе мер финансовой поддержки бизнеса компенсация стоимости оплаченного лизинга оборудования, по оценке губернатора, наверное, самая популярная.

"За последние 10 лет общая сумма выплаченных нами компенсаций за лизинговые платежи для промышленных предприятий составила почти 2,5 миллиарда рублей, а для малого и среднего бизнеса – без малого 1 миллиард 700 миллионов рублей. С каждым годом количество желающих получить такую поддержку растет", – подчеркнул Александр Моор.

Поддержка малого и среднего предпринимательства в Тюменской области, по словам руководителя группы компаний Green House Светланы Волченко, беспрецедентна.

"Поэтому в Тюменской области легко развивать бизнес. В перспективе у нас – выход на международный рынок", – заявила Светлана Волченко.

Среди эффективных мер поддержки бизнеса Тюменской области в условиях санкций эксперт РАНХиГС, кандидат экономических наук Татьяна Подольская выделила законодательную инициативу, позволяющую менять условия заключаемых региональным правительством госконтрактов и возможность выплаты авансов подрядчикам, а также кредиты по сниженным ставкам на реализацию новых промышленных проектов.