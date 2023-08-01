Строительство завода в Тобольске позволит России занять место среди крупных мировых нетто-экспортеров полимеров

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строительство нового завода по производству полипропилена в Тобольске позволит России занять свое место среди крупных мировых нетто-экспортеров полимеров, таких как Саудовская Аравия, США, Иран, Южная Корея, Сингапур и получать валютную выручку за счет реализации конкурентоспособных товаров с высокой добавленной стоимостью.

В этом уверена эксперт РАНХиГС, кандидат экономических наук, доцент Татьяна Подольская. Она прокомментировала начало строительства нового завода по производству полипропилена, который станет частью уже действующего комплекса "ЗапСибНефтехим" компании СИБУР.

Строительство нового завода в Тобольске – это, по ее словам, не только импортозамещающая мера.

"В перспективе завод сможет обеспечить значительное укрепление экспортного потенциала Тюменской области, - подчеркнула Татьяна Подольская, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Уже сейчас производимый нефтехимическим комплексом "ЗАпСибНефтехим" полиэтилен успешно поставляется в Турцию, Китай, страны Евразийского экономического союза. При этом продукция характеризуется очень высокими качественными характеристиками - начиная с 2005 года, она становилась лауреатом и дипломантом конкурса "100 лучших товаров России".

Новый проект увеличит возможности Тобольской промышленной площадки СИБУРа по выпуску полипропилена в полтора раза, до полутора миллионов тонн в год. Расширение мощности позволит повысить сырьевую защищенность и обеспечить перспективный спрос ключевых отраслей, которые являются потребителями полимеров. Предварительная оценка стоимости проекта составляет 195 миллиардов рублей, он будет максимально использовать уже имеющуюся инфраструктуру "ЗапСибНефтехима".

Компания СИБУР, по оценке губернатора Александра Моора, обеспечивает технологический суверенитет нашей страны.

"Благодаря нефтехимическому холдингу Россия впервые стала нетто-экспортером полипропилена и полиэтилена. И вклад Тобольской площадки в этот результат – внушительный. Уверен, реализация проекта ДГП-2 сделает наш регион еще более привлекательным для инвесторов. А это развитие экономики и дополнительные доходы бюджета, что, в конечном счете должно сказаться на качестве жизни земляков", – заявил глава региона.

Реализация проекта стала возможной, в том числе, благодаря подписанному в январе 2022 года соглашению с Минэнерго о модернизации действующих и создании новых нефтегазохимических мощностей.

"Это важный для развития нефтегазохимической отрасли проект. Он позволит дополнительно вовлечь в углубленную переработку сжиженный углеводородный газ для создания востребованной нефтехимической продукции с высокой добавленной стоимостью", – отметил министр энергетики России Николай Шульгинов. Расширение ассортимента марок полипропилена, по его словам, поможет заместить импорт крупнотоннажных полимеров.