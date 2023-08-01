Россия развивает сотрудничество со странами БРИКС

expert-club.online expert-club.online

Расширение БРИКС, как и смена риторики глав государств, - значимые и ожидаемые итоги XV саммита БРИКС, состоявшегося в южноафриканском Йоханнесбурге, считает советник председателя Общественной палаты Челябинской области, заместитель директора по научной работе Уральского филиала Финансового университета при правительстве Российской Федерации Эльвина Валеева.

"Для России, с учетом официально закрепившегося в последние годы деления стран на дружественные и недружественные, активизация взаимовыгодного сотрудничества со странами БРИКС – это курс на усиление влияния и укрепления позиций на мировой арене, - отметила она, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Проведение следующего саммита БРИКС в Казани может улучшить внешнеполитический и межконфессиональный имидж России и продемонстрировать ее потенциал миру".

Непосредственно для Челябинской области, уже активно сотрудничающей с данными странами, расширение БРИКС, по оценке эксперта, актуальными будут как традиционные направления взаимодействия (экономика, образование, культура), так и менее охваченные вниманием - общественная дипломатия, НКО, женские сообщества, экологические инициативы, СМИ и др.

"В этой связи перспективным можно назвать интенсификацию развития отношений с Ираном, получившие новый виток развития при участии губернатора Челябинской области Алексея Текслера и после визита Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирана Казема Джалали в регион", - отметила Эльвина Валеева.

XV саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа 2023 года. О важности развития связей стран БРИКС для улучшения ситуации в мировой экономике в целом заявил президент России Владимир Путин.

"Торговый оборот России с другими членами БРИКС уже составляет более $230 млрд", - отметил Владимир Путин в видеообращении к участникам форума.

Экономика входящих в БРИКС по паритету покупательной способности обходит государства Группы семи (G7). Доля стран БРИКС, в которых проживает более 3 млрд человек, достигла в мировом ВВП почти 26%.