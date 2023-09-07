Студенты вузов приступили к изучению "Основ российской государственности"

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Введение в российских вузах курса "Основы российской государственности" - безусловно, важное и нужное событие. В этом уверен председатель комиссии Общественной палаты Республики Мордовия по демографии, защите детей, семьи, традиционных семейных ценностей, благотворительности и социальной работе Сергей Маркиянов.

Подобные образовательные курсы, по его словам, призваны "развеять неолиберальный туман" в головах молодежи, исправить отрицательные тренды молодежного миропонимания.

"В основу нового курса положен принцип междисциплинарности, то есть в нем соединены элементы философии, политологи, социологии, истории, юриспруденции, экономики, культурологии и психологии. И это очень важно - картина будет глубже, системнее и целостнее, - подчеркнул Сергей Маркиянов на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Я предложил бы добавить в курс региональную компоненту. Чтобы студент изучал особенности основ российской государственности через призму своей малой родины и ее героев".

Курс "Основы российской государственности" в российских вузах запущен с 1 сентября 2023 года. Он будет вестись на первом курсе образовательных программ бакалавриата и специалитета.

О введении этого курса президент Владимир Путин объявил в декабре 2022 года на Госсовете, посвященном молодежной политике. Его разрабатывали в рамках проекта "ДНК России" совместно с обществом "Знание" и Минобрнауки. В разработке приняли участие более 7 тысяч ученых из 600 российских университетов и исследовательских институтов.

Предмет состоит из 5 разделов: "Что такое Россия?"; "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство России", "Вызовы будущего и развитие страны".