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На трассе Омутинское - Юргинское пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП

Происшествия, 09:07 17 сентября 2023

Один человек погиб в результате ДТП на 29-м км автодороги Омутинское - Юргинское вечером 16 сентября. Здесь столкнулись Chevrolet и Brilliance.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, предварительно, Chevrolet выехал на встречную полосу. 48-летний водитель был пьян, он ехал со свадьбы сына. Мужчина получил травмы.

34-летний водитель второй иномарки погиб, ранены трое его пассажиров 31-го, 41-го и 45-ти лет.

Обстоятельства ДТП выясняются.

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