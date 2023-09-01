На трассе Омутинское - Юргинское пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП

Один человек погиб в результате ДТП на 29-м км автодороги Омутинское - Юргинское вечером 16 сентября. Здесь столкнулись Chevrolet и Brilliance.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, предварительно, Chevrolet выехал на встречную полосу. 48-летний водитель был пьян, он ехал со свадьбы сына. Мужчина получил травмы.

34-летний водитель второй иномарки погиб, ранены трое его пассажиров 31-го, 41-го и 45-ти лет.

Обстоятельства ДТП выясняются.