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Мясникова: рост кредитного портфеля субъектов МСП в УФО составил 50 %

Экономика, 19:19 18 сентября 2023

пресс-служба полпредства президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полпредства президента РФ в УФО

50 % составил рост кредитного портфеля субъектов МСП в уральских регионах к соответствующему периоду 2022 года. Об этом начальник Уральского ГУ Центробанка сообщила полпреду РФ в УФО Владимиру Якушеву во время обсуждения вопросов развития банковского сектора и приоритетных направлений работы банка.

По мнению полпреда, одна из ключевых социальных задач для банковской сферы – это профилактика финансовых махинаций в отношении граждан. Для этого необходимо повышать финансовую грамотность жителей.

"Время создаёт новые вызовы, поэтому финансовое просвещение граждан сегодня особо значимо и актуально", – обратил внимание Владимир Якушев.

Марина Мясникова заверила, что борьба с мошенниками на финансовых рынках и обеспечение защиты прав потребителей финансовых услуг - приоритетные направления работы Банка России, сообщает пресс-служба полпредства.

Кроме этого, эксперт рассказала о ходе реализации программ государственной поддержки. В 2023 году по закону о кредитных каникулах и собственным программам банков было реструктурировано кредитов физических лиц на сумму 14,8 млрд рублей, по льготным ипотечным программам за указанный период граждане получили кредитов на 245,3 млрд руб.

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# Владимир Якушев , кредитование , МСП , Центробанк

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